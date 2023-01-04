Франция подарит Украине "Бастионы" - Зеленский

Опубликовано: 04.01.2023 20:49 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что его французский коллега пообещал передать ВСУ колесные танки. Однако он также рассказал о планах Парижа передать Киеву и современные бронированные машины Bastion.

“У меня был долгий и подробный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно текущей ситуации. Я поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и БТР “Бастион”, а также за активизацию работы с партнерами в том же направлении”, - раскрыл детали телефонных переговоров с Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский.

По его словам, лидер Франции пообещал и дальше помогать, чтобы значительно усилить украинскую противовоздушную оборону и другие оборонительные возможности.

“Спасибо тебе, друг! Ваше лидерство приближает нашу победу”, - эмоционально заявил Владимир Зеленский.

[info_b] Bastion - это современный французский бронетранспортер, изготовленный компанией ACMAT. Выпускается в двух вариантах. В версии для спецназа он весит 10 тонн и может перевозить 5 экипированных солдат. Он несёт 12,7-мм крупнокалиберный пулемет и может быть оснащен 3 дополнительными средними пулеметами.

В версии Fortress представляет собой бронированный автомобиль с более мощным двигателем (340 л.с.) и независимой подвеской для повышения его мобильности.[/info_b]

Известия, что Франция готова передать Украине 20 “Бастионов” появились ещё в октябре 2022 года. Их ли имел в виду Владимир Зеленский, или это будут новые поставки, пока неясно.