Франция почти убедила Германию передать Украине танки Leopard 2

Опубликовано: 10.01.2023 09:29 , Обновлено: 10.01.2023

Европейская редакция Politico сообщила со ссылкой на анонимные источники, что Франция и Польша давят на Германию с целью разблокировки поставок немецких тяжёлых танков Leopard 2 Украине.

Именно поэтому президент Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине французских лёгких колёсных танков. Таким образом Франция “нарушила табу” стран НАТО и лишила Германию довода, что та не будет поставлять. Украине тяжёлую технику без согласия партнёров по коалиции.

Запасы танков Leopard есть как у самой Франции, так и у Польши, которая также активно продвигает идею передачи немецкой техники Украине. Танки Leopard также находятся на хранении во многих странах НАТО. Их передача Украине будет куда более простой, чем поставки танков Abrams, считают эксперты.

[info_b]Leopard 2 — немецкий основной танк, которые были поставлялись немецкой армии с 1979 года. К началу 2015 года было произведено более 3200 танков этого типа, на 2017 год используется 2516 единиц Leopard 2 в разных модификациях на вооружении армий Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Сингапура, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии и других стран.

Несколько прототипов «Леопарда-2» участвовали в сравнительных испытаниях с перспективным американским танком Abrams на Абердинском полигоне, в ходе которых немецкий танк имел равенство по многим показателям, превосходил по ремонтопригодности и запасу хода, однако уступал по кучности и точности стрельбы. [/info_b]

Французский чиновник рассказал на условиях анонимности, что “между Макроном и Зеленским есть “сговор”, и он был отчасти инсценирован, чтобы снять нежелание США и Германии (относительно отправки танков)”. Франция надеется добавить Германию до франко-германского саммита 22 января, посвященного 60-летию подписания Елисейского договора о партнерстве.

На данный момент страны НАТО не могут поставить свои “Леопарды” Украине без согласия властей Германии, так как их поставки всегда сопровождались требованием в контракте согласовывать передачу техники третьим странам с Берлином.

В Германии уже не отрицают возможность поставок танков

Власти Германии уже сменили риторику по поводу поставок в Украину техники. “В прошлом мы всегда адаптировали нашу поддержку украинской армии к ситуации, - заявил в четверг во время визита в Осло Роберт Хабек, министр экономики и вице-канцлер Германии. - Теперь Франция решила поставлять системы легкой брони, и США заявили о планах сделать то же самое. Это, безусловно, повлияет и на дебаты в Германии”.

А Партия зеленых — член традиционно пацифистской коалиции Шольца — также призвала канцлера пересмотреть позицию правительства в отношении тяжелого вооружения.

“Решение Франции хорошее, - заявила газете Sueddeutsche Zeitung Сара Нанни, эксперт по безопасности из партии “Зеленые” в нижней палате парламента. - Мы должны предоставить Украине все, что возможно, включая Леопарды и БТР Мардеры из промышленных запасов”.

В свою очередь, Саския Эскен, сопредседатель социал-демократической партии Шольца, заявила в четверг, что канцлер ведет “тесные переговоры” с союзниками о поставках танков и что эти контакты будут продолжаться.