Франция и Швеция заявили об "экзистенциальном значении" победы Украины

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.01.2023 16:42 , Обновлено: 03.01.2023

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина "нуждается в нашей поддержке больше, чем когда-либо", когда принимал премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Париже во вторник.

“Победа Украины имеет экзистенциальное значение для Европы и для всего мира”, - сказал в ответ Кристерссон, определяя приоритеты для Швеции, которая с 1 января поочередно председательствует в Европейском союзе.

Лидеры двух стран упомянули заявление Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО, а Макрон заявил, что Швеция может “рассчитывать на поддержку и солидарность Франции”. Кристерссон сказал, что Швеция “очень благодарна” за “решительную поддержку”, добавив: “Прямо сейчас мы делаем именно то, о чем говорили, что собираемся сделать, чтобы иметь возможность вступить в Альянс как можно скорее”.