Фотограф из Канады получила премию за снимок 4 тысяч мёртвых птиц. Чем ещё удивил Bird Photographer-2024?

📷 Фото

Опубликовано: 25.09.2024 13:28 , Обновлено: 25.09.2024

В столице Великобритании выбрали победителей престижного конкурса Bird Photographer of the Year, где за победу борются лучшие фотографы мира. Специфика соревнования заключается в том, что главными героями являются птицы — будь то комическая ситуация или, наоборот, призывающая задуматься об экологии и глобальных проблемах человечества.

В этом году лучшим фотографом признали Патрисию Гомонило — жительницу Канады украинского происхождения. Её снимок под названием “Когда сталкиваются миры” был сделан в Торонто и обошёл около 23 тысяч соперников. На фотографии изображено более 4000 птиц, которые погибли, столкнувшись с окнами и другими отражающими поверхностями, передала британская газета The Guardian. За свою работу Гомонило получила премию в размере 15 тысяч фунтов стерлингов (около 15 тысяч белорусских рублей).

"Когда сталкиваются миры". Фото: Патрисия Гомонило

“Ежегодно более миллиарда птиц погибают только в Северной Америке из-за столкновений с окнами. Я фотожурналист по охране природы и работаю в программе Fatal Light Awareness Program, где мы спасаем выживших после столкновения с окнами в Торонто. К сожалению, большинство птиц, которых мы находим, уже мертвы. Мы их собираем, и в конце года создаём эту впечатляющую выставку, чтобы почтить память погибших и повысить осведомлённость общественности”, — отметила Патрисия Гомонило.

Предлагаем также взглянуть на другие работы конкурса, которые одержали победу в различных номинациях.

"Перспектива". Фото: Андрес Бланко

"Оперная сова". Фото: Лоррейн Сниппер

"Зимний розовый". Фото: Алан Мёрфи

"Императорский шпион". Фото: Томас Виджаян

"Безумие кормления". Фото: Йонас Бейер

"Падальщик". Фото: Натаниэль Пек

"Игривый птенец". Фото: Джек Чжи

"Затмение". Фото: Уильям Стил

"Коварное путешествие". Фото: Гжегож Длугош

"Вороны смотрят телевизор". Фото: Томаш Грим

"Современный танцор". фото: Надя Хак

"Открытая дверь". Фото: Роберт Глокнер

"Всесожжения". Фото: Дэвид Джексон

«Квартира». Фото: Бальтизар Сюч

[info_b]Все фотографии победителей конкурса Bird Photographer of the Year можно посмотреть на официальном сайте, то есть здесь. [/info_b]

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