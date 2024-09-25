Фотограф из Канады получила премию за снимок 4 тысяч мёртвых птиц. Чем ещё удивил Bird Photographer-2024?
В столице Великобритании выбрали победителей престижного конкурса Bird Photographer of the Year, где за победу борются лучшие фотографы мира. Специфика соревнования заключается в том, что главными героями являются птицы — будь то комическая ситуация или, наоборот, призывающая задуматься об экологии и глобальных проблемах человечества.
В этом году лучшим фотографом признали Патрисию Гомонило — жительницу Канады украинского происхождения. Её снимок под названием “Когда сталкиваются миры” был сделан в Торонто и обошёл около 23 тысяч соперников. На фотографии изображено более 4000 птиц, которые погибли, столкнувшись с окнами и другими отражающими поверхностями, передала британская газета The Guardian. За свою работу Гомонило получила премию в размере 15 тысяч фунтов стерлингов (около 15 тысяч белорусских рублей).
“Ежегодно более миллиарда птиц погибают только в Северной Америке из-за столкновений с окнами. Я фотожурналист по охране природы и работаю в программе Fatal Light Awareness Program, где мы спасаем выживших после столкновения с окнами в Торонто. К сожалению, большинство птиц, которых мы находим, уже мертвы. Мы их собираем, и в конце года создаём эту впечатляющую выставку, чтобы почтить память погибших и повысить осведомлённость общественности”, — отметила Патрисия Гомонило.
Предлагаем также взглянуть на другие работы конкурса, которые одержали победу в различных номинациях.
[info_b]Все фотографии победителей конкурса Bird Photographer of the Year можно посмотреть на официальном сайте, то есть здесь. [/info_b]
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