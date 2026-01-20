Фон дер Ляйен призвала к созданию "Новой независимой Европы"

Опубликовано: 20.01.2026 13:41 , Обновлено: 20.01.2026

Глава Еврокомиссии (ЕК) выступила на Давосском экономическом форуме, где традиционно собрались на ежегодный форум мировые лидеры. Во время своей речи Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз (ЕС) достойно перенести "геополитические потрясения" и выйти из них обновленным.

По ее словам, ЕС должен стремиться к «построению новой формы европейской независимости». При этом фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз уже «незамедлительно реагирует» на новые вызовы, и «будь то энергетика или сырье, оборона или цифровые технологии — мы движемся быстро».

«Конечно, ностальгия — неотъемлемая часть человеческой истории. Но ностальгия не вернет старый порядок. И игра во времени – и надежда на скорое возвращение к прежнему состоянию – не исправит существующие структурные зависимости», — сказала фон дер Ляйен.

«Итак, моя точка зрения такова: если эти изменения необратимы, то и Европа должна измениться навсегда. Пришло время воспользоваться этой возможностью и построить новую независимую Европу», — цитирует выступление главы ЕК The Guardian.

В качестве инициативы в русле построения новой Европы глава Еврокомиссии предложила создать «новую, по-настоящему европейскую структуру компаний» — под названием «EU Inc». Фактически речь идёт о «едином и простом наборе правил, которые будут беспрепятственно применяться по всему союзу», и возможности онлайн-регистрации в течение 48 часов.

«В конечном итоге нам нужна система, в которой компании смогут вести бизнес и привлекать финансирование беспрепятственно по всей Европе — так же легко, как на однородных рынках, таких как США или Китай. Если мы все сделаем правильно — и если мы будем действовать достаточно быстро — это не только поможет компаниям ЕС расти, но и привлечет инвестиции со всего мира», - заявила она.

Фон дер Ляйен также заявила, что «когда речь идет о безопасности Арктического региона, Европа полностью привержена ей» и разделяет стремление США обеспечить безопасность региона.

По ее словам, именно поэтому предлагаемые Трампом пошлины на страны Евросоюза, которые поддержали Данию в вопросе Гренландии, по ее мнению, являются ошибкой.