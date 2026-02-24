Фон дер Ляйен пообещала Украине 90 млрд евро «так или иначе»

Опубликовано: 24.02.2026 20:07 , Обновлено: 24.02.2026

Европейский союз так или иначе предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, заявила во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Выступая на брифинге в Киеве по случаю четвертой годовщины начала Россией боевых действий против Украины, она добавила, что блок из 27 стран будет работать над новым зимним энергетическим пакетом для Украины на сумму ещё 920 миллионов евро на 2026–2027 годы.

Тем не менее, западные эксперты уверены, что Россия сможет вести боевые действия на протяжении всего 2026 года без финансовой подпитки извне, как того требует Украина.

The Guardian со ссылкой на выводы аналитического центра утверждает, что даже с учётом нарастающего экономического давления и проблем с личным составом у РФ (Российской Федерации) есть ресурсы.

Бастиан Гигерих, генеральный директор Международного института стратегических исследований (IISS), заявил, что существует «мало признаков» того, что способность России продолжать войну против Украины в пятый год ослабевает.

По данным института, в 2025 году Кремль потратил на оборону не менее 186 млрд долларов. Это на 3% больше в реальном выражении по сравнению с предыдущим годом и составляет 7,3% ВВП (валового внутреннего продукта) страны – более чем вдвое больше доли, которую тратят США, и примерно втрое больше уровня Великобритании.

И хотя, по мнению эксперта по России Найджела Гоулд-Дэвиса, проявилось «всё больше явных признаков того, что темпы набора в российскую армию начинают отставать от ежемесячных потерь», Москва может снизить уровень потерь, сократив интенсивность наступательных операций. Таким образом, война войдёт в фазу битвы на истощение, к которой Киев просто не готов.