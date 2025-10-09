Фон дер Ляйен получила сразу два вотума доверия Европарламента за один день

Опубликовано: 09.10.2025 15:27 , Обновлено: 09.10.2025

Европейский парламент (ЕП) не поддержал ни радикально левых, ни крайне правых, которые предложили вынести вотум недоверия Европейской комиссии и её главе Урсуле фон дер Ляйен.

В четверг днём Европарламент проголосовал в Страсбурге сразу по двум вотумам недоверия Европейской комиссии. Один был внесён крайне левой группой, другой – радикально правыми из группы «Суверены».

Предложение крайне правых поддержали 179 депутатов, 378 проголосовали против и 37 воздержались. Инициативу радикально левых поддержало ещё меньше – 133 депутата, 383 проголосовали против и 78 воздержались.

Обе политические группы обвиняли Урсулу фон дер Ляйен в катастрофически невыгодных для ЕС торговых соглашениях, бездействии в отношении Газы, неудовлетворительной реализации «Зелёного соглашения» и даже нарушении демократии.

В свою очередь, глава Еврокомиссии в ответ перешла в наступление и обвинила инициаторов вотумов недоверия в следовании плану Путина, который, по ее словам, добивается именно этого и хочет разделить Европу: «Это ловушка. И мы просто не можем позволить себе в неё попасть».

Это не первые вотумы недоверия в истории Урсулы фон дер Ляйен. В июле 2025 года 360 депутатов Европарламента проголосовали против аналогичного вотума недоверия, а в 2024 году фон дер Ляйен была вновь утверждена на посту председателя Комиссии 401 голосом «за».

При этом в будущем стоит ждать новых голосований по доверию Еврокомиссии и её главе. Ведь для инициирования вотума нужно всего 72 из 720 евродепутатов.