Финляндия решила закрыть границу с Россией - Daily Finland

Опубликовано: 29.09.2022 10:54 , Обновлено: 29.09.2022

Правительство Финляндии в среду приняло решение ограничить въезд россиян в страну для транзита в другие страны Шенгенского соглашения.

Власти Финляндии приняли это решение на фоне увеличения числа россиян, стремящихся попасть в страну через сухопутные границы. В общей сложности 50 655 российских граждан въехали в Финляндию за последние семь дней с 21 по 27 сентября, говорится в пресс-релизе финской пограничной службы в среду.

Также в Хельсинки заявили, что будут введены ограничения на въезд россиян в страну, чтобы предотвратить “серьезный ущерб” международному положению и имиджу Финляндии, [link href=“https://www.dailyfinland.fi/national/29157/Finland-restricts-entry-of-Russians-as-transit” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link] Daily Finland.

А финская газета Helsingin Sanomat сообщает подробности закрытия границы.

“Новые пограничные правила должны вступить в силу уже в четверг вечером, если только правительство на своем заседании, которое начнется сегодня в 13.00, не изменит график, который уже был предварительно согласован”, - говорится в сообщении.

Ранее Телеграф сообщил, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и так запретил россиянам, состоящим на воинском учете, выезжать за пределы страны. Об этом он в четверг, 29 сентября, написал в Telegram.

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