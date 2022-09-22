В Финляндии начали подготовку к закрытию границы для всех россиян

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Опубликовано: 22.09.2022 08:53 , Обновлено: 22.09.2022

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 21 сентября заявил, что страна готовится ввести полный запрет на въезд для российских граждан.

«Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил», — заявил он.

По его словам, работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИД.

«Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для россиян с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик», — подчеркнул Хаависто.

Напомним, накануне этого заявления, после объявления в России «частичной мобилизаии», россияне массово хлынули к границам России с Финляндией. А в финском МИД сообщили о «всплеске» желающих получить визы в их страну.

«Есть заявки, свидетельствующие, что есть желание уехать из России, а условия возвращения не выполняются. Тогда решение о выдаче визы отрицательное», — сообщил глава консульского департамента министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер.

В Сети появились видео, как утверждается, очередей на границе России с Финляндией.

https://twitter.com/MB31357662/status/1572607517867544585

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