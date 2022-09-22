В Финляндии начали подготовку к закрытию границы для всех россиян
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 21 сентября заявил, что страна готовится ввести полный запрет на въезд для российских граждан.
«Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил», — заявил он.
По его словам, работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИД.
«Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для россиян с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик», — подчеркнул Хаависто.
Напомним, накануне этого заявления, после объявления в России «частичной мобилизаии», россияне массово хлынули к границам России с Финляндией. А в финском МИД сообщили о «всплеске» желающих получить визы в их страну.
«Есть заявки, свидетельствующие, что есть желание уехать из России, а условия возвращения не выполняются. Тогда решение о выдаче визы отрицательное», — сообщил глава консульского департамента министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер.
В Сети появились видео, как утверждается, очередей на границе России с Финляндией.
https://twitter.com/MB31357662/status/1572607517867544585