Финляндия начала переговоры о размещении американских военных баз

Опубликовано: 01.05.2023 21:13 , Обновлено: 01.05.2023

Между Финляндией и США начались переговоры по соглашению о двустороннем оборонном сотрудничестве. Финское издание HS сообщило, что оно предусматривает размещение военных баз на территории Финляндии.

На прошлой неделе в Катаянокке состоялись первые переговоры по соглашению о сотрудничестве в области обороны (DCA). Переговоры со стороны Финляндии вел заместитель начальника отдела политического управления МИД Микаэль Антелл. Он рассказал, что текст соглашения был рассмотрен «в позитивном и направленном на поиск решения духе среди союзников».

В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинистё обосновал двустороннее соглашение необходимостью усиления безопасности Финляндии. «В этом отношении Соединенные Штаты являются важным фактором», — сказал Ниинистё в интервью Yle неделю назад.

«Соглашение DCA позволяет войскам [США] прибывать в страну, оставаться на территории, осуществлять предварительное хранение материалов и осуществлять инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных Конгрессом США Пентагону», — сообщил Микаэль Антелл.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО “не создает непосредственной угрозы России”. При этом он же заявил, что вступление Украины в НАТО - “это прямая угроза безопасности России”.

“Украина в случае вступления в НАТО будет служить в качестве передового плацдарма для удара альянса по России”, - заявил он накануне вторжения. “А кто основной противник для США и НАТО - нам тоже известно. Это Россия”, - заявил он, объясняя вторжение в соседнюю страну.

После вступления Финляндии в НАТО, граница альянса с РФ увеличилась на 1300 километров до 2600 км. Теперь там могут появиться и военные базы США.