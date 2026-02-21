Опубликовано: 21.02.2026 15:34 , Обновлено: 21.02.2026

В субботу, 21 февраля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил, что если Украина не возобновит поставки нефти в Словакию к понедельнику, он прикажет государственным компаниям прекратить поставки электроэнергии в Украину. По его словам, нынешнее поведение Киева по отношению к Братиславе противоречит партнерским отношениям между двумя странами.

«Если президент Украины не возобновит поставки нефти в понедельник, я попрошу соответствующие компании прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину» , — заявил Фицо в субботу.

Премьер Словакии напомнил, что его страна оказывает гуманитарную помощь Украине с начала войны и приняла около 180 000 украинских беженцев. Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «злонамеренных действиях по отношению к Словакии», поскольку Братислава во время его премьерства настаивает на капитуляции Киева.

Поставки российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба» были прекращены после январских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. И Братислава, и Будапешт заявляют, что Украина может возобновить поставки, но откладывает это по политическим причинам. В свою очередь, Киев утверждает, что ремонтные работы не завершены.

В качестве альтернативы Украина направила в Еврокомиссию (ЕК) предложение об использовании нефтепровода Одесса-Броды. Также Киев напомнил, что Венгрия и Словакия могли бы попросить своего политического и экономического союзника — Россию — прекратить бомбежки энергетической инфраструктуры в Украине.