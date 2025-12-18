Фермеры забросали картошкой полицию во время протестов на фоне саммита ЕС

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Опубликовано: 18.12.2025 16:17 , Обновлено: 18.12.2025

Протесты фермеров в Брюсселе переросли в острую «картофельную» фазу, когда участники акции начали бросать картофель в полицию, охранявшую мероприятие.

Столкновения произошли на Эспланаде «Солидарность 1980» и площади Люксембурга, недалеко от Европейского парламента.

В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы против тысяч фермеров, которые заблокировали дороги тракторами.

Хотя главными темами саммита лидеров Евросоюза стали Украина и возможность экспроприации российских активов, руководители ЕС также обсудили экономические вопросы. Среди них — соглашение о свободной торговле с Южной Америкой (МЕРКОСУР).

Сторонники договора утверждают, что он станет альтернативой экспортному контролю Пекина и тарифной политике Вашингтона. Однако противники предупреждают, что соглашение нанесет ущерб сельскому хозяйству ЕС, так как фермеры в Европе окажутся в невыгодном положении.

В Евросоюзе действуют строгие экологические нормы, которые значительно увеличивают себестоимость местной продукции. В случае доступа на европейский рынок более дешевых товаров из Южной Америки, многие местные фермеры рискуют обанкротиться, считают участники протестов.

Именно поэтому демонстранты на тракторах, выступающие против соглашения между ЕС и МЕРКОСУРом, собрались возле здания «Европа», где лидеры 27 стран-членов ЕС встретились для обсуждения возможных поправок в сделку или ее отсрочки.

















Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждал возможность отсрочки соглашения с коллегами из Италии, Польши, Бельгии, Австрии и Ирландии.

Франция потребовала гарантий, что договор не приведет к экономическим потрясениям, и настаивает на ужесточении экологических стандартов для стран МЕРКОСУРа (включая ограничения на использование пестицидов), а также на усилении проверок в портах ЕС

Тем не менее судьба соглашения пока не решена.