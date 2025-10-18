Фермеры предложили литовцам сжигать пшеницу. Это зачем?

Опубликовано: 18.10.2025 18:41 , Обновлено: 18.10.2025

В Литве фермеры, столкнувшись с падением закупочных цен на пшеницу, предложили жителям страны покупать её для отопления домов.

Всё дело в том, что стоимость пеллет для котлов почти в два раза выше. Учёный-натуралист Миндаугас Рыла опубликовал в Facebook объявление фермера о продаже пшеницы для целей отопления. Согласно предложению, сжигать пшеницу в печи выгоднее, чем покупать пеллеты или дрова, поскольку цена пшеницы за тонну составляет 140 евро, а пеллет — 260 евро.

Однако такое нетривиальное предложение вызвало критику. Всё дело в том, что сельхозпроизводители в Литве получают от Евросоюза дотации на выращивание пшеницы. А значит, по мнению некоторых литовцев, сжигание пшеницы в качестве замены дровам попросту неэтично. Ведь пшеница дешевле только потому, что на её производство были потрачены деньги налогоплательщиков.

«Может ли фермер так себя вести? Не знаю, есть ли здесь какой-то маркетинговый ход, чтобы таким образом привлечь внимание. Но реклама звучит довольно резко. Это ненормально. Особенно с точки зрения натуралиста. Потому что в процессе выращивания этого зерна возникают всевозможные побочные эффекты. От удобрений, использования пестицидов страдаем мы все, и окружающая среда», — заявил натуралист.

На самом деле, на рынке Литвы в этом году сложилась ситуация перепроизводства пшеницы.

Заместитель председателя Союза фермеров Литвы Мартинас Пуйдокас рассказал, что сейчас себестоимость зерна не окупается при его продаже, а цены на зерно на рынке существенно упали.

«Конечно, это, вероятно, не сказывается на ценах на продукты питания, поскольку мы все знаем, что фермеры не могут реально влиять на них. На конечную цену влияют посредники», — добавил профсоюзный лидер.

Что касается этичности сжигания зерна, то другой литовский эксперт напомнил, что из него делают не только хлеб. Например, из пшеницы производят спирт, что также сомнительно с этической точки зрения.

Да и вообще, те же рапс, тритикале и другие зерновые культуры можно использовать для отопления, ведь, в отличие от древесины, они занимают меньше места при хранении и имеют высокую теплотворную способность.

Впрочем, в той же Литве массового сжигания зерна пока не происходит, а единичные случаи такого рода от отдельных фермеров являются скорее исключением, чем правилом.

В последние годы в соседней с Беларусью стране растет производство пшеницы. Так, в 2023 году Литва заняла 12-е место в мире по экспорту пшеницы, отправив за рубеж зерна на сумму 1,58 млрд долларов.