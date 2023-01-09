«Операция возмездия» в Краматорске ударила по Минобороны РФ — ISW

Опубликовано: 09.01.2023 09:05 , Обновлено: 09.01.2023

В России раскритиковали Министерство обороны за то, что оно распространило заявление об «операции возмездия» и убийстве 600 украинских военных в Краматорске. Это заметили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

«Попытки Минобороны РФ утверждать, что российские войска ответили на украинский удар 31 декабря по российским позициям в Макеевке, вызывают дальнейшее недовольство в российском информационном пространстве», — сообщили они.

Эксперты назвали «операцию возмездия» «ложной», так как журналисты, побывавшие на место происшествия, не обнаружили там доказательств массовой гибели украинских военных.

Например, финский корреспондент сообщил, что удар России пришелся по пустой школе.

В ISW отметили, что ряд российских военкоров и блогеров негативно отреагировали на заявление Минобороны России, указав, что ведомство часто предъявляет фейковые заявления.

«Пропагандисты раскритиковали российское военное руководство за то, что оно сфабриковало историю, чтобы “отомстить” за удар по Макеевке, вместо того, чтобы возложить на себя ответственность за потери», — отметили аналитики.