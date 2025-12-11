Евросоюз согласился финансировать Украину ещё два года. Но как?

Опубликовано: 11.12.2025 09:42 , Обновлено: 11.12.2025

Спустя почти четыре года войны главы государств Евросоюза вновь подтвердили обязательство финансировать Киев на протяжении следующих двух лет. Однако ключевой вопрос — за чей счет — остается открытым.

Бюджет Украины, утвержденный Верховной радой, предусматривает многомиллиардный дефицит, который планируется покрыть исключительно за счет внешней помощи.

На саммите на следующей неделе лидеры 27 стран ЕС вновь обсудят возможность использования для этого сотен миллиардов долларов замороженных российских активов, хранящихся в Европе. По оценке МВФ, их объем составляет около 135 миллиардов евро.

Решение затягивается, поскольку подобная конфискация активов суверенного государства — беспрецедентный шаг. Европейский центральный банк предупреждал, что это может подорвать доверие к евро, а некоторые страны-члены ЕС опасаются ответных мер со стороны России.

Тем не менее, председатель Европейского совета Антонио Коста, который будет вести саммит 18 декабря, настоял на том, чтобы лидеры не покидали Брюссель до тех пор, пока не будет найдено решение.

В настоящий момент на столе два основных плана. Первый, так называемый «репарационный заем», предполагает использование доходов от российских активов до тех пор, пока Москва не согласится выплатить компенсации за ущерб Украине. При этом мало кто в ЕС верит, что президент России Владимир Путин когда-либо на это пойдет.

Второй вариант (План Б) — это новый масштабный заем ЕС на финансовых рынках по аналогии с фондом восстановления после пандемии. В этом случае российские активы останутся нетронутыми. Однако и здесь есть препятствие: многие экономики Евросоюза уже сильно закредитованы, а свободных средств на столь крупные программы у блока немного.

Тем не менее, европейские эксперты уверены, что у ЕС достаточно сил для оказания помощи Украине. Вопрос лишь в том, каким путем пойдет союз, несмотря на помехи со стороны Венгрии и Словакии.

Эти страны с одними из самых слабых экономик внутри Европейского блока при каждой возможности мешали большинству принимать решения о помощи Украине. Но каждый раз оказывалось, что власти этих стран шли на попятную в обмен на те или иные преференции.

Напомним, что Зеленский подписал бюджет Украины на 2026 год. В нем заложен дефицит на уровне 18,5% ВВП. Потребность во внешней поддержке Киева на 2026 год составит 2,79 трлн гривен (более 66 млрд долларов).