Евросоюз разрешил разбавлять российскую нефть, чтобы уйти от санкций

Опубликовано: 07.02.2023 12:27 , Обновлено: 07.02.2023

Еврокомиссия опубликовала разъяснения по поводу вступившего недавно в действие потолка цен на российскую нефть. Согласно им, разрешается смешивать нефть из России с другой, что отменяет действие ограничений ЕС.

В Еврокомиссии рассказали, что если российская нефть в третьей стране смешивается с нефтью из другой страны, то получившийся нефтепродукт “больше не считается продуктом российского происхождения, и предельная цена не применяется”.

То же касается и нефтепродуктов, которые были произведены из российской нефти. В Еврокомиссии рассказали, что если российские нефтепродукты “были существенно преобразованы в третьей стране”, то они также не подпадают под применение потолка цен.

Ранее Телеграф сообщил, что ЕС ввел потолки цен для российской сырой нефти и нефтепродуктов. Суть санкций в том, что морскому транспорту запрещается перевозить их, если они продаются по цене выше установленного потолка.