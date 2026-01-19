Евросоюз приготовил "ядерный" удар по экономике США в ответ на угрозы Трампа

Опубликовано: 19.01.2026 09:50 , Обновлено: 19.01.2026

После того как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из европейских стран, поддержавших Гренландию, Европейский парламент приостановил ратификацию таможенного соглашения с США. О своем решении объявили лидеры трех проевропейских фракций, включая две крупнейшие.

Соглашение между ЕС (Европейским союзом) и США, заключенное в середине прошлого года, предотвратило торговую войну. Большинство европейских товаров облагались 15-процентной пошлиной, а сам ЕС согласился отменить пошлины на некоторые американские промышленные и сельскохозяйственные товары, а также на инвестиции в экономику США и закупки американских энергоресурсов.

Заявление о решении опубликовал лидер правоцентристской партии Манфред Вебер.

«Европейская народная партия поддерживает соглашение, но в свете угроз Дональда Трампа его утверждение в настоящее время невозможно», — написал лидер крупнейшей фракции в Европейском парламенте на портале X.

К нему присоединились и либералы.

«Угрозы Дональда Трампа неприемлемы. Пришло время ЕС перейти от доверия к сдерживанию», — написала лидер группы Валери Хайер.

Но и это ещё не все. В ЕС уже заговорили о возможности применения «ядерного варианта»: а это и тарифы на американскую продукцию, и инвестиционная блокада, а также ограничения на участие производителей США в государственных закупках стран ЕС.

Если Европейская комиссия подаст запрос на использование такого варианта, а Совет Европейского союза одобрит, то решение повлияет, среди прочего, на американские цифровые платформы и американские инвестиции в Европе.

Также в воскресенье вечером британская газета Financial Times сообщила, что европейские столицы рассматривают возможность введения пошлин на сумму 93 миллиарда евро на товары из США или ограничения доли американских компаний на рынке ЕС.

Это болезненно, потому что ЕС является крупнейшим и важнейшим торговым партнером Америки. Никто не может нанести такой серьезный ущерб американской экономике, а следовательно, и администрации Трампа, как Европейский союз.

Трамп объявил торговую войну странам ЕС

Напомним, что вечером 17 января Дональд Трамп объявил миру о своих планах традиционным для себя способом: опубликовав пост на платформе Truth Social. Суть решения американского президента заключается в том, чтобы ввести, начиная с 1 февраля, дополнительные 10-процентные пошлины на экспорт восьми европейских стран в Соединенные Штаты.

Причина: эти страны поддержали Данию в конфликте с американцами из-за попытки захватить Гренландию и направили на арктический остров символическое количество войск в рамках совместных учений «Арктическая выносливость».

Кроме того, Трамп подчеркнул, что если вышеупомянутые страны не откажутся от поддержки Дании, а Соединенным Штатам не удастся взять под контроль Гренландию, то с 1 июня дополнительные пошлины увеличатся до 25%.

«Этот тариф останется в силе и будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и безоговорочной покупке Гренландии», — написал Трамп в своем сообщении. Он добавил, что Соединенные Штаты готовы немедленно начать переговоры с Данией и каждой из семи других стран, на которые распространяются эти тарифы.

Что говорят лидеры ЕС

Впрочем, в ЕС, кажется, решили в этот раз не пытаться “умиротворить” главу США. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «угрозы введения тарифов неприемлемы». Он подчеркнул, что «в случае подтверждения европейцы отреагируют единым и скоординированным образом».

«Никакое запугивание или угроза не смогут повлиять на нас ни на Украине, ни в Гренландии», – заявил французский президент.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заверил, что он «остается в тесной координации с европейскими партнерами» и «вместе мы в надлежащее время примем решение о соответствующих ответных мерах». Даже премьер-министр Италии Джорджия Мелони, пользующаяся расположением Трампа и в настоящее время находящаяся с визитом в Южной Корее, однозначно раскритиковала шаг Трампа:

«Прогноз повышения тарифов на товары из стран, решивших внести свой вклад в безопасность Гренландии, — это ошибка, и я не разделяю эту точку зрения».

Что думают в Гренландии

В новом опросе, проведенном датской компанией Verian для изданий Berlingske и Sermitsiaq, жителям Гренландии задали вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Гренландия отделилась от Дании и стала частью Соединенных Штатов?»

Результаты показывают, что 85% жителей Гренландии не хотят покидать территорию королевства и становиться частью Соединенных Штатов, в то время как 6% согласились, а оставшиеся 9% не определились.