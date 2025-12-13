Евросоюз «навечно» заморозил 210 млрд евро России

Опубликовано: 13.12.2025 10:23 , Обновлено: 13.12.2025

Страны Евросоюза согласились заморозить суверенные активы России на неопределенный срок. Речь идёт о 210 млрд евро, которые ЕС также пытается использовать для помощи обороне Украины. Но согласия по второму вопросу пока не достигнуто.

Президент Европейского совета Антониу Коста подтвердил в пятницу, что лидеры ЕС выполнили обещание, данное в октябре, «держать российские активы заблокированными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует причиненный ущерб».

До этого решения ЕС заморозку активов необходимо было продлевать каждые шесть месяцев, что создавало возможность для дружественного Кремлю Венгрии наложить вето.

Фактически, Россия сама ускорила и спровоцировала такое решение Евросоюза. Оно было принято спустя несколько часов после того, как Центральный банк России заявил о подаче иска против Euroclear, брюссельского центрального депозитария ценных бумаг, в котором хранятся эти активы.

В иске, поданном в московский суд, утверждается, что «незаконные действия» Euroclear нанесли «ущерб» способности центрального банка управлять средствами и ценными бумагами.

Компания Euroclear отказалась от комментариев, но представитель заявил, что в настоящее время она «ведет судебную тяжбу по более чем 100 искам в России».

Тем не менее, Euroclear может сослаться на независящие от него обстоятельства, так как организация сама не принимает решения о заморозке активов, а лишь выполняет распоряжение властей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после принятия решения похвалила Совет Евросоюза: «Я приветствую решение Совета по нашему предложению о продолжении заморозки российских суверенных активов. Мы посылаем России чёткий сигнал: пока продолжается эта жестокая агрессивная война, цена для Москвы будет только расти. И это мощное послание Украине: мы хотим гарантировать, что наш мужественный сосед станет ещё сильнее — и на поле боя, и за столом переговоров», — заявила глава ЕК.

Тем не менее Центробанк РФ, по мнению российского эксперта, адвоката Сергея Гладина, может оспорить решение об использовании замороженных активов в суде Евросоюза в порядке статьи 263 «Договора о функционировании ЕС».

«Дальше мы (российская сторона) может обратиться с жалобой в совет по правам человека (СПЧ). Мы можем подать в суд той страны, условно, Бельгии, которая начнет исполнять это решение. И это уже будет иск Российской Федерации против суверенного государства Бельгия в международный суд ООН», — заявил адвокат.