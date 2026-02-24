Евросоюз направляет в Армению инфоспецназ для борьбы с влиянием России - "Азатутюн"

Опубликовано: 24.02.2026 18:18 , Обновлено: 24.02.2026

Евросоюз намерен отправить в Армению "группу быстрого реагирования", которая будет помогать властями страны в противостоянии с "кремлевской дезинформацией". Об этом сообщило армянское радио "Азатутюн".

Своеобразный инфоспецназ должен будет действовать перед и во время избирательной кампании в Армении. Примерно такие же специалисты прилетали в Молдову на время избирательной кампании там.

Радиостанция утверждает, что получила доступ к письму министра иностранных дел Армении в Брюссель, в котором Арарат Мирзоян попросил направить в Ереван группу быстрого реагирования ещё 13 февраля.

В прошлом году Евросоюз уже отправлял аналогичную группу численностью около 20 человек в Кишинев на время парламентских выборов для оказания помощи молдавским властям. По итогу и Брюссель, и Кишинев сочли проект успешным. А ее опыт заинтересовал и Ереван.

Новая миссия, в случае её одобрения, будет в большей степени сосредоточена на гибридных угрозах, включая «защиту целостности избирательного процесса, а также возможного конституционного референдума, который последует за ним».

По словам нескольких дипломатов ЕС, стороны планируют начать работу миссии к саммиту ЕС-Армения в Ереване 4 мая. Это означает, что решение по этому вопросу должно быть принято в марте. Но сам организационный процесс не так прост.