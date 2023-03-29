Европейцы прислали в Украину неработающий комплекс ПВО - Зеленский

Опубликовано: 29.03.2023 10:27 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью AP, что некоторые поставленные Западом комплексы ПВО были сломанными. Их пришлось возвращать. Также он пожаловался на недостаточное количество поставок.

“У нас есть отличные решения относительно Patriots, но у нас их нет на самом деле”, - сказал он, имея в виду обещанную систему противовоздушной обороны американского производства. Зеленский заявил, что Украине нужно 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет, и даже этого может быть недостаточно, “поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет”.

Зеленский рассказал также историю, как европейцы прислали в Украину одну систему противовоздушной обороны, но она не сработала, и им “пришлось менять ее снова и снова”. Он не назвал страну. Зеленский также повторил свой давний запрос на истребители, заявив, что “у нас по-прежнему нет ничего, когда речь заходит о современных боевых самолетах”.

Напомним, что Польша и Словакия решили передать Украине истребители советской эпохи, но пока ни одна западная страна не согласилась предоставить современные военные самолеты из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта и предоставить Украине возможности для нанесения ударов вглубь российской территории, а также из-за того, что потребуется много времени для подготовки пилотов.