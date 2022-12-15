Европарламент признал Голодомор в Украине геноцидом

Опубликовано: 15.12.2022 15:44 , Обновлено: 15.12.2022

Европарламент принял резолюцию, в которой признал Голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сказано на сайте ЕП в четверг, 15 декабря.

За документ проголосовали 506 депутатов, против – 12, воздержалось – 17.

«Европарламент признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный сознательной политикой советской власти, геноцидом против украинского народа, так как он был совершен с целью уничтожить группу людей путем умышленного создания условий жизни, рассчитанной на ее физическое уничтожение», — сказано в резолюции.

Кроме того, парламентарии призвали Россию «как правопреемницу Советского Союза официально признать Голодомор и принести извинения за эти преступления». А все другие страны и международные организации, которые еще не признали Голодомор геноцидом, сделать это.

А еще говорится, что прославление тоталитарного советского режима и возрождение культа Сталина привели к тому, что Россия сейчас «является государством — спонсором терроризма».

Принятую резолюцию Европарламент пообещал передать в Верховную Раду, президенту и правительству Украины, высокому представителю ЕС, Совету ЕС, Еврокомиссии, правительствам и парламентам стран-членов ЕС, президенту, правительству и парламенту РФ, генеральному секретарю ООН, генеральному секретарю ОБСЕ и генеральному секретарю Совета Европы.

[info_b]Верховная рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа в 2006 году. Среди других стран, которые официально дали этому событию такую же оценку, США, Канада, Австралия, Португалия, Мексика, Бразилия и другие. Например, немецкий парламент (Бундестаг) принял соответствующую резолюцию 30 ноября.[/info_b]