Европарламент признал Голодомор в Украине геноцидом
Европарламент принял резолюцию, в которой признал Голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сказано на сайте ЕП в четверг, 15 декабря.
За документ проголосовали 506 депутатов, против – 12, воздержалось – 17.
«Европарламент признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный сознательной политикой советской власти, геноцидом против украинского народа, так как он был совершен с целью уничтожить группу людей путем умышленного создания условий жизни, рассчитанной на ее физическое уничтожение», — сказано в резолюции.
Кроме того, парламентарии призвали Россию «как правопреемницу Советского Союза официально признать Голодомор и принести извинения за эти преступления». А все другие страны и международные организации, которые еще не признали Голодомор геноцидом, сделать это.
А еще говорится, что прославление тоталитарного советского режима и возрождение культа Сталина привели к тому, что Россия сейчас «является государством — спонсором терроризма».
Принятую резолюцию Европарламент пообещал передать в Верховную Раду, президенту и правительству Украины, высокому представителю ЕС, Совету ЕС, Еврокомиссии, правительствам и парламентам стран-членов ЕС, президенту, правительству и парламенту РФ, генеральному секретарю ООН, генеральному секретарю ОБСЕ и генеральному секретарю Совета Европы.
[info_b]Верховная рада Украины объявила Голодомор актом геноцида украинского народа в 2006 году. Среди других стран, которые официально дали этому событию такую же оценку, США, Канада, Австралия, Португалия, Мексика, Бразилия и другие. Например, немецкий парламент (Бундестаг) принял соответствующую резолюцию 30 ноября.[/info_b]