Европа пока не победила Россию в "газовой битве", но близка - МЭА

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Опубликовано: 23.02.2023 19:21 , Обновлено: 23.02.2023

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) предупредил, что "энергетическая битва" между Европой и Россией не закончена. Такое заявление он сделал на фоне резкого падения оптовых цен на газ на биржах в ЕС, которое ослабило опасения по поводу высоких счетов и отключений электроэнергии.

Фатих Бироль считает, что усилия Европы по замещению поставок российского газа этой зимой увенчались “большим успехом”, но сохраняются опасения по поводу следующей зимы.

Бироль рассказал Financial Times: “Россия разыграла энергетическую карту и не выиграла… но было бы слишком сильно утверждать, что Европа уже выиграла энергетическую битву”.

“Я думаю, что Европа проделала хорошую работу, [ее стратегия] увенчалась большим успехом. Но быть слишком самоуверенным в отношении следующей зимы рискованно, и пришло время продолжить и активизировать усилия на 2023 год”, - предупредил эксперт.

[info_b]Инвестиционный банк Jefferies на этой неделе сообщил, что европейские хранилища газа заполнены на 64%, что значительно выше среднего показателя за последние пять лет в 45% на данный момент зимой.[/info_b]

Но там напомнили, что в первой половине прошлого года поставки российского газа по трубопроводам осуществлялись в обычном режиме, а это означает, что усилия по заполнению хранилищ в течение 2023 года будут в большей степени зависеть от сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого в Европу со всего мира.

Бироль рассказал, что около 20% газа, который поставлялся из России в Европу до кризиса, все еще поступает по трубопроводам через Украину и Турцию. Ожидается, что возобновление работы китайской экономики после карантина из-за Covid также приведет к усилению конкуренции за СПГ между Азией и Европой.