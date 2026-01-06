Европа ответила Трампу на вопрос — Чья Гренландия

Опубликовано: 06.01.2026 15:17 , Обновлено: 07.01.2026

Европейские лидеры ответили на учащающиеся претензии президента США на Гренландию, которая входит в состав королевства Дания. В числе авторов заявления были Эммануэль Макрон и Кир Стармер.

По их словам, безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы и имеет решающее значение для международной и трансатлантической безопасности. Также, как и НАТО (Организация Североатлантического договора) ясно дало понять, что Арктический регион является приоритетом, и европейские союзники активизируют свои усилия.

“Мы и многие другие союзники увеличили свое присутствие, деятельность и инвестиции, чтобы обеспечить безопасность Арктики и сдерживать противников”, - говорится в заявлении.

“Гренландия принадлежит своему народу. Только Дания и Гренландия, и только они, могут принимать решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии”, - напомнили представители ЕС.

Европейские лидеры также заявили, что Королевство Дания, включая Гренландию, является членом НАТО.

“Поэтому безопасность в Арктике должна обеспечиваться коллективно, совместно с союзниками по НАТО, включая Соединенные Штаты, путем соблюдения принципов Устава ООН (Организации Объединенных Наций), включая суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ”, - настаивают в Европе.

Зачем Трампу Гренландия?

Напомним, что Дональд Трамп несколько раз повторял свои угрозы захватить Гренландию, заявив, что США «нуждаются» в этой территории.

Гренландия — крупнейший в мире остров и полуавтономная территория Дании. С населением 57 000 человек, она является частью Дании уже 600 лет.

Она также является одним из основателей НАТО и местом расположения крупной американской военной базы. При этом, расположенный за Полярным кругом между США, Россией и Европой, остров имеет уникальное геополитическое преимущество.

Помимо своего географического положения, Гренландия обладает богатыми запасами различных природных ресурсов.

На острове находятся ценные редкоземельные минералы, необходимые для производства телекоммуникаций, а также уран, миллиарды неразработанных баррелей нефти и огромные запасы природного газа, которые раньше были недоступны из-за отсутствия технологий.

Многие из таких минералов в настоящее время в основном поставляются Китаем, поэтому другие страны, такие как США, заинтересованы в освоении доступных ресурсов, расположенных ближе к их территории.