Еврокомиссия запретила выдачу многоразовых виз россиянам. А что белорусы?

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Опубликовано: 07.11.2025 14:11 , Обновлено: 07.11.2025

Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз в страны ЕС. Решение является официальным и будет действовать на всей территории Европейского союза.

«Это означает, что гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности», — пояснили в Еврокомиссии.

Таким образом, все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные проверки, сообщил еврокомиссар.

Согласно новым правилам, многократные шенгенские визы смогут получать лишь две категории россиян: члены семей граждан ЕС и работники транспорта (водители, моряки). Для остальных заявителей визы, как правило, будут однократными.

При этом для отдельных групп, таких как правозащитники, независимые журналисты и диссиденты, сделано исключение — им, напротив, могут выдавать визы на срок до пяти лет.

В сообщении исполнительного органа Евросоюза граждане Беларуси не упоминаются, а это значит, что, по крайней мере, в ближайшее время ограничения их не коснутся.

Ранее, отвечая на сообщения о том, что ЕС планирует отменить многократные визы для россиян, представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил на брифинге для прессы в Брюсселе, что ЕС «никогда не комментирует утечки».

Ламмерт напомнил, что ЕС приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией в 2022 году и в том же году выпустил правила, призывающие государства-члены повысить меры безопасности и пограничный контроль в отношении российских граждан.

«Комиссия внимательно следит за выполнением этих руководящих принципов, и мы работаем с государствами-членами над тем, чтобы обеспечить их последовательное выполнение», — сказал он. По его словам, эти меры способствовали значительному сокращению количества шенгенских виз, выданных гражданам России, — с более чем 4 миллионов в 2019 году до 500 000 в 2023 году.

В среду издание Politico сообщило, что Евросоюз готовится резко ужесточить визовые правила для граждан России, прекратив выдачу многократных шенгенских разрешений в большинстве случаев в рамках новых мер против продолжающейся войны на Украине.

Кроме того, 19-й пакет санкций ЕС включает новые ограничения в отношении российских дипломатов, которые должны будут уведомлять государства-члены перед поездкой по Шенгенской зоне, чтобы противостоять тому, что Брюссель назвал «все более враждебной разведывательной деятельностью».