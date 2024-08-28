"Это война" - Израиль начал операцию на Западном берегу Иордана

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Опубликовано: 28.08.2024 17:49 , Обновлено: 26.02.2025

Израильские вооруженные силы убили по меньшей мере 10 палестинцев на Западном берегу Иордана в ходе ночных рейдов и авиаударов, которые, по их словам, были направлены на предотвращение террористических атак на израильтян с использованием оружия, поставляемого Ираном.

Палестинские органы здравоохранения заявили, что 10 человек были убиты в районах Дженин и Тубас на Западном берегу. Перестрелки продолжались в среду утром. В ХАМАСе подтвердили, что 10 его бойцов были убиты на Западном берегу.

[inf]Западный берег реки Иордан ( сокр. — «Западный берег») — регион на Ближнем Востоке, который является одной из двух частей Палестины. В настоящее время территория Западного берега разделена на три зоны: зона А (17,2 %) находится под полным контролем Палестинской национальной администрации (ПНА), зона B (23,8 %) — под гражданским контролем ПНА (гражданская власть ПНА), но под военным (охранным) контролем Израиля, зона C (59 % территории) — под полным контролем Израиля. [/inf]

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что эти операции были направлены на “разрушение исламско-иранской террористической инфраструктуры”. Израиль утверждает, что все убитые были боевиками.

“Иран работает над созданием восточного террористического фронта против Израиля на Западном берегу, в соответствии с моделью Газы и Ливана, финансируя и вооружая террористов и занимаясь контрабандой современного оружия из Иордании”, - заявил Кац в свое публикации на X. Он посоветовал жителям Западного берега начать эвакуацию гражданского населения.

“Нам нужно бороться с угрозой [террора] точно так же, как мы боремся с террористической инфраструктурой в Газе, включая временную эвакуацию палестинских гражданских лиц и любые другие необходимые шаги”, - написал высокопоставленный израильский дипломат в Твиттере, назвав операцию “войной во всех смыслах”.

“Ужасные последствия”

В свою очередь, главный представитель Палестинской администрации Набиль Абу Рудейн заявил, что эскалация военных действий израильскими военными на Западном берегу одновременно с войной в Газе “приведет к ужасным последствиям”.

“Мир должен предпринять немедленные и безотлагательные действия, чтобы обуздать это экстремистское правительство, которое представляет угрозу стабильности региона и мира в целом”, - заявил Абу Рудейн, сообщило палестинское информационное агентство Wafa.