"Это ужасно" - Трамп обвинил Харрис и Байдена в неудавшемся покушении на него

Опубликовано: 28.08.2024 18:13 , Обновлено: 28.08.2024

Дональд Трамп обвинил президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в неудавшемся покушении на него в прошлом месяце. Но не непосредственно, а заявив, что они мешали Секретной службе защищать его.

Заявление миллиардера, в подтверждение которого он не представил никаких доказательств, было сделано во вторник в телевизионном ток–шоу “Доктор Фил”, которое вел Фил Макгроу. Его замечания последовали вслед за информацией о том, что несколько агентов Секретной службы из местного отделения в Питтсбурге были отправлены в административный отпуск после покушения на Трампа 13 июля.

“Когда это произошло, люди спросили бы, чья это вина? - Сказал Трамп Макгроу. - Я думаю, в определенной степени это вина Байдена и Харриса. А я - их оппонент. Они настраивали правительство против меня, они привлекли все Министерство юстиции, чтобы попытаться схватить меня, они не были слишком заинтересованы в моем здоровье и безопасности… Они очень затрудняли подбор надлежащего персонала для секретной службы”.

“Они говорят, что я представляю угрозу демократии, - сказал он. - Они бы сказали это, это была стандартная фраза, просто продолжайте повторять это, и вы знаете, что это может спровоцировать убийц или потенциальных убийц. Это ужасно … Возможно, эта пуля из-за их риторики”.

Напомним, что на предвыборном митинге в Батлере, в штате Пенсильвания, в июле пуля задела ухо Трампа после того, как 20-летний мужчина начал стрелять с крыши соседнего здания. Один из посетителей митинга, Кори Комператоре, был убит, а двое других получили серьезные ранения. Нападавший был застрелен офицером Секретной службы на месте происшествия.

[inf] Секретная служба Соединённых Штатов (англ. United States Secret Service, USSS) — федеральное агентство, спецслужба Соединённых Штатов Америки, основными задачами которой являются охрана и обеспечение безопасности президента и вице-президента США, членов их семей и их резиденций, кандилатов в президенты, а также борьба с фальшивомонетничеством. [/inf]

Директор агентства Кимберли Читл подала в отставку после жарких слушаний на Капитолийском холме, на которых члены Конгресса-республиканцы обрушились на нее с критикой за то, что она не смогла адекватно ответить на вопросы о возможных нарушениях безопасности, приведших к покушению на Трампа.