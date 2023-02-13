"Это Украина" - Медведчук заявил, что Путин отказался забирать Донбасс в 2014 году

🎤 Мнение

Опубликовано: 13.02.2023 08:57 , Обновлено: 04.07.2024

Бывший украинский политик, которого называют "кумом Путина", Виктор Медведчук заявил в интервью для белорусских госСМИ, что президент России отказался включать Донбасс в состав России в 2014 году, хотя ему это якобы предлагал Порошенко.

“Такая ситуация имела место. Это подтверждено не только СМИ, но и соответствующими заявлениями тех, кто имеет достоверную информацию об этом. Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: “Скажи ему, пусть заберет”»,— заявил Медведчук.

Однако по его словам, Владимир Путин неоднократно отказывался от такого предложения президента Украины.

«Когда президент РФ Владимир Владимирович Путин говорил, что Донбасс — это Украина. Порошенко пытался от него избавиться, потому что он понимал, что Донбасс ему не нужен», — признался Виктор Медведчук, что и Путину был не нужен Донбасс.

На данный момент Виктор Медведчук находится в России, куда попал в результате обмена на украинских защитников “Азовстали”. До этого его задержали при попытке покинуть страну уже после начала вторжения России. В Украине ему грозит до 15 лет за государственную измену.