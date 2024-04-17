"Это наш Нотр-Дам" - В Копенгагене загорелось историческое здание биржи

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Опубликовано: 17.04.2024 08:28 , Обновлено: 17.04.2024

В столице Дании Копенгагене загорелось историческое здание Старой фондовой биржи. В результате шпиль строения рухнул.

Рухнувшую башню создали в виде четырех скрученных драконьих хвостов, которые держат три короны, символизирующие Данию, Норвегию и Швецию.

По информации пожарных, огонь быстро распространился по всем этажам через шахты лифтов. Из-за деревянный конструкций процесс ускорился, а медная крыша не позволяла теплу уходить. Строительные леса на здании препятствовали эффективному тушению пожара.

Произошедшее уже сравнили с пожаром в Соборе Парижской Богоматери в 2019 году. «Это наш Нотр-Дам», — сказал прохожий телеканалу TV2.

Причины пожара пока неизвестны. На момент пожара здание находилось на реконструкции.

Здание возвели в 17 веке, изначально оно предназначалось для торговли чаем и специями. В 1857 году оно перешло во владение датской торговой палаты, его частично перестроили.