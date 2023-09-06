«Это безумие!» - В Греции, Болгарии, Турции улицы превратились в реки из-за рекордных ливней

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Опубликовано: 06.09.2023 10:02 , Обновлено: 13.11.2024

После необычайно жаркого лета и губительных лесных пожаров, которые долго не удавалось потушить в Греции, Турции, Испании, на Европу с приходом осени обрушились рекордные ливни. Буквально за сутки на некоторые города Греции, Болгарии, Турции выпали едва ли не среднегодовые нормы осадков. В результате улицы городов превратились в реки, бурные потоки которых смывали всё на своём пути, а сами реки вышли из берегов, местами разрушены мосты и размыты дороги. Не обошлось и без человеческих жертв.

Рекордные ливни в Греции

По данным Associated Press, вызванные ливнями наводнения в Болгарии и Турции привели к гибели шести человек, в Греции официально подтверждена гибель одного мужчины.

Кадры греческого телевидения, а также видео, которыми местные жители делятся в соцсетях, показывают полузатопленные автомобили, застрявшие на улицах, в буквальном смысле превратившихся в реки, автомобили, смываемые в море и на пляжи/

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Кадры с камеры наружного наблюдения в греческом городе Волос наглядно показали, как быстро прибывала вода: за 45 минут ситуация на одном из перекрестком города изменилась радикально:

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Полиция полностью запретила движение на авто в трех регионах, однако, далеко не все и не сразу осознали реальную опасность, которую представляют такие мощные ливни. Так, в местной полиции сообщили о пропаже 42-летнего мужчины, которого снесло потоком воды, когда он выходил из машины, пытаясь увезти своего 16-летнего сына в безопасное место во наводнения. Самого подростка спасатели обнаружили заблокированным в авто, а его отца до сих пор разыскивают - пока он числится пропавшим без вести.

Несмотря на то, что власти Греции начали рассылать сообщения, предупреждающие об опасности жителей районов с наибольшим риском наводнений, и призывать людей оставаться дома ещё с понедельника, 4 сентября, остановило это далеко не всех. Так, 5 сентября мэр Волоса Ахиллеас Беос опубликовал на своей страничке в Facebook эмоциональное видео: идя по колено в воде по уже затопленной улице он буквально кричал на автомобилистов, сидящих в частично затопленных машинах и пытающихся куда-то проехать, взывая к благоразумию и возвращению в свои дома:

“Куда вы все идете? Это безумие! Отправляйтесь домой! Со вчерашнего дня мы вам говорим: воды будет много! Реки выйдут из берегов”, - в отчаянии кричал греческий градоначальник, и фото последствий наводнений доказывают, что его беспокойство было не безосновательным.

Пол данным онлайн-портала метеорологической службы Греции, в районе горы Пелион за 15 часов во вторник, 5 сентября, выпало 650 мм осадков. При этом среднегодовое количество осадков для греческой столицы, например, составляет всего около 400 мм.

“Мы почти не могли поверить в прогноз. Эта цифра, которую мы никогда раньше не видели. Это нереально”, - цитируетдиректора по исследованиям Национальной обсерватории Афин Константиноса Лагувардоса издание The New York TImes,

Наводнения в Болгарии и Турции

Болгария и Турция также серьёзно пострадали от небывалых наводнений за прошедшие сутки. Местные жители делятся в соцсетях видео с кадрами, аналогичными греческим: потоки воды, стремительно сносящие всё на своём пути с городских улиц, затапливающие автомобили и первые этажи домов, реки, вышедшие из берегов.

На некоторых видео из Болгарии видно, что автомобили, припаркованные на улицах, скрывались в воде буквально по крышу:

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В портовом городе Царево на побережье Чёрного моря был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений. По данным местного телевидения, автомобили и частично дома смывало в море потоками воды.

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Серьёзно пострадал от наводнений 5 сентября и крупнейший город Турции, Стамбул. Там также улицы наводнили ливневые потоки с перемешку с грязью.

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В одном из случаев люди, пытаясь спрятаться от ливня в здании местной библиотеки, оказались буквально заблокированы там, но от потоков воды эти их не спасло - пришлось дожидаться спасателей.

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