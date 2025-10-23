«Это безумие»: Орбан обвинил Польшу в «военном психозе»

Опубликовано: 23.10.2025 11:54 , Обновлено: 23.10.2025

В Евросоюзе продолжается дипломатический скандал между Венгрией и Польшей, который стал кульминацией внутренних противоречий из-за политики в отношении Украины и России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на заявление вице-премьера и главы МИД Польши Радослава Сикорского, который выразил надежду на подрыв Украиной российского нефтепровода «Дружба».

Глава венгерского правительства возмутился: «Возмутительно: министр иностранных дел Польши надеется, что украинцы взорвут нефтепровод «Дружба», поставляющий энергоносители в Венгрию. Это самые тёмные глубины военного психоза».

«Они хотят разрушить тысячелетнюю венгерско-польскую дружбу. Они поддерживают подрыв трубопровода «Дружба» как часть диверсионной операции, подобной той, что произошла с «Северным потоком». Это нанесёт серьёзный ущерб кошелькам венгерских семей. Это безумие! Мы выступаем за дружбу наших народов. Боже, храни Польшу», — добавил Орбан.

Его гневная реакция последовала на комментарий Сикорского в социальной сети X. Министр иностранных дел Польши написал, что «гордится польским судом, который постановил, что саботаж в отношении оккупанта не является преступлением». «Более того, я надеюсь, что вашему храброму соотечественнику, майору «Мадьяру», наконец удастся уничтожить нефтепровод, питающий военную машину Путина, и вы сможете получать свою нефть через Хорватию», — заявил Радослав Сикорский.

Однако в основе конфликта лежат не столько резкие слова, сколько давнее противостояние между большинством стран Евросоюза и двумя «диссидентами» в лице Венгрии и Словакии, которые отказываются поддержать полный запрет на поставки российских энергоносителей.

Власти этих стран утверждают, что их экономики не выдержат перехода на более дорогие энергоносители. Однако остальные члены ЕС не верят такому обоснованию, полагая, что если смогли они, то смогут и Будапешт с Братиславой. Соседние страны, включая Польшу и Хорватию, неоднократно заявляли о готовности помочь с диверсификацией поставок.

Прекратить закупки энергоресурсов у России требует от ЕС и ближайший союзник Орбана — президент США Дональд Трамп. Это ставит венгерского премьера в неудобное положение, вынуждая идти вразрез с тем, кого он активно поддерживал.

Россия, в свою очередь, сопротивляется идее прекращения последних поставок энергоносителей в ЕС. Ещё в 2022 году Кремль заявлял, что Россия «не заинтересована в этом», позиционируя себя как гаранта энергобезопасности Европы, однако почти сразу пригрозил остановить поставки.

К октябрю 2025 года у Москвы осталось не так много рычагов давления на ЕС, который уже в разы сократил импорт российских энергоресурсов.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила: «Россия оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны ЕС… Реагировать будем адекватно, выверенно и с учетом наших коренных интересов», — не уточнив, какие именно меры может принять Москва.