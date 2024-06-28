Эти 10 мест на Земле могут показаться нереальными. Но существуют на самом деле

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Опубликовано: 28.06.2024 15:40 , Обновлено: 21.11.2024

Во времена изображений, сгенерированных нейросетями и заполонивших интернет, часто очень сложно отличить выдумку от были. Тем не менее, природа и творения людей часто превосходят любые фантазии искусственного интеллекта. Мы собрали для вас 10 реальных мест на Земле, посмотрев на которые вы могли бы подумать, что это лишь Фотошоп или генерация нейросетей.

1. Намибия

На первом месте у нас Намибия. Там есть места, где пустыня встречается с океаном. И выглядит это просто потрясающе.

2. Сокотра, Йемен

Сокотра — это остров на северо-западе Индийского океана, расположенный между проливом Гуардафуи и Аравийским морем, является крупнейшим из четырёх островов одноимённого архипелага Сокотра.

Остров изолирован и является домом для большого числа редких видов. До трети его растительного мира является эндемичным. Многие путешественники считают его самым необычным местом на Земле. И на самом деле, пейзажи острова больше похожи на фантазии художников, мечтающих о других планетах, чем на обычные земные места.

3. Салар-де-Уюни, Боливия

Хотите покрутить педали на краю облаков в Салар-де-Уюни, Боливия? Это самая большая соляная равнина в мире.

4. Мон-Сен-Мишель, Франция

Мон-Сен-Мише́ль — небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции. При этом окружающие его виды настолько непривычны, что он стал местом паломничества любителей необычных красот.

Ещё в 1874 году остров стал признанным историческим памятником, а в 1979 году ЮНЕСКО причислило его к всемирному наследию человечества.

Каньон Студлагиль, Исландия

Считается, что огромным базальтовым колоннам в каньоне более 2 миллионов лет, и они являются остатками ледникового периода.

6. Око Земли, Хорватия

Око Земли, официально именуемое Извор Цетине, или речной источник Цетина, является природным водоемом у подножия горного хребта Динара. Похожий на карстовую воронку, он питается из того же подземного водоносного горизонта, который питает близлежащую реку Цетина, впадающую в Адриатическое море.

7. Монастыри Метеоры, Греция

Метеоры — скалы и комплекс монастырей на них в горах Фессалии на севере Греции. Известны с X века, наряду с Афоном, как один из центров православного монашества в Греции. В 1988 году монастыри, расположенные на вершинах скал, были включены в список объектов Всемирного наследия.

8. Бора-Бора, Французская Полинезия

Бора-Бора - крупное международное туристическое направление, известное своими морскими курортами класса люкс. Главное поселение острова, Вайтапе, находится на западной стороне главного острова, напротив главного канала, ведущего в лагуну.

9. Слоновья скала, Исландия

Слоновая скала (по-исландски Филлинн) - природное скальное образование на острове Хеймаэй, в архипелаге Вестмановы острова. Она состоит из базальтовой породы, образовавшейся в результате извержения вулкана Элдфелл. Название скала получила из-за своей схожести с головой слона.

10. Врата в ад, Туркменистан

Во время бурения в 1971 году советские геологи обнаружили пещеру, заполненную природным газом. Грунт под буровой установкой обрушился, в результате чего образовалась большая яма диаметром 70 метров под углом 40°. Пожар, возможно, возник из-за решения местных властей избежать выброса ядовитых газов путем их сжигания. И хотя геологи надеялись, что огонь уничтожит топливо за несколько дней, газ все еще горит пятьдесят лет спустя. Местные жители назвали кратер “Вратами в ад”.

https://youtu.be/NhGXhvfUNx0?si=jKahUUBxO5dOLWwt