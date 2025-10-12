Эстония пока не открыла границу из-за «российского вооруженного подразделения»

Опубликовано: 12.10.2025 13:14 , Обновлено: 12.10.2025

Министр внутренних дел Эстонии Игоря Таро сообщил, что хотя российское вооруженное подразделение покинуло район погранперехода Саатсе-Саапа, пункт пропуска останется закрытым как минимум до вторника, 14 октября.

Министр сообщил местному изданию Postimees, что Департамент полиции и погранохраны (ДПП) продолжает внимательно отслеживать и анализировать обстановку в приграничной зоне. Несмотря на то, что крупное подразделение уже не наблюдается, переход решено было оставить закрытым.

Мы приостановили там работу и взяли время для дальнейшего анализа ситуации. Сможем ли мы снять временное закрытие или потребуется более серьёзное решение о постоянном закрытии перехода Саатсе-Саапа, станет ясно в ближайшем будущем, — заявил Игорь Таро.

«Движение было более активным, чем обычно»

Поводом для усиления мер безопасности послужил инцидент, произошедший в пятницу. Эстонские пограничники зафиксировали передвижение по российской территории отряда, значительно превышающего обычные по численности группы.

Руководитель оперативного отдела Южной префектуры Кюнтер Педоск уточнил, что в районе было замечено повышенное присутствие российских пограничников. В соцсетях появилось видео, где в кадры попала группа вооруженных людей численностью до 10 человек.

“Российские пограничники регулярно патрулируют Саатсе-Саапа, поскольку это их территория. Однако сегодня движение было более активным, чем обычно. Мы решили перекрыть дорогу, чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты, поскольку наша цель — обеспечить безопасность эстонского народа”, — сообщил Педоск.

При этом, судя по последним данным, непосредственной угрозы в данный момент не наблюдается, однако анализ ситуации продолжается.

В России закрытие границы Эстонией не комментировали.