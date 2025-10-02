Ещё одна страна попросилась побыстрее вступить в Евросоюз

Опубликовано: 02.10.2025 16:51 , Обновлено: 02.10.2025

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич заявил, что на саммите Европейского политического сообщества в четверг Черногория донесёт до европейских лидеров своё стремление стать 28-м членом Европейского союза уже в 2028 году.

«Мы уже пользуемся евро… мы являемся наиболее институционально развитой страной-кандидатом», — заявил политик.

“Мы — страна-кандидат, и я считаю, что это ещё одна прекрасная возможность для меня и моей страны ещё раз подчеркнуть наше твёрдое желание стать 28-м членом ЕС к 2028 году», — заявил Спайич

Премьер Черногории напомнил, что его страна начала переговоры о вступлении в ЕС в 2012 году.

Европейский Союз как экономическое и политическое сообщество демократических государств был создан в 1993 году.

Первоначально в союз входило 15 государств-членов, однако в соответствии с последующими договорами о присоединении его число постепенно увеличивалось. Крупнейшее расширение произошло 1 мая 2004 года, когда в Евросоюз пошли сразу 10 стран: Кипр, Чешская Республика, Эстония, Литва, Латвия, Мальта, Польша, Словакия, Словения и Венгрия.

В настоящее время в ЕС входят 27 государств, поскольку Соединенное Королевство приняло решение выйти из сообщества в 2016 году. Brexit состоялся 21 января 2020 года.

На данный момент странами-кандидатами на вступление в Европейский союз являются: Турция, Черногория, Сербия, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Украина, Молдова и Грузия.