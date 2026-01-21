Ещё одна страна отказалась присоединяться к "Совету мира" Трампа

Опубликовано: 21.01.2026 07:34 , Обновлено: 21.01.2026

Череда отказов от вступления в предлагаемый президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» пополнилась ещё одним ответом.

По данным газеты Le Monde, Норвегия отказалась присоединяться к «Совету мира».

«Абсолютно ясно, что мы не можем быть частью института, который ставит под сомнение роль ООН (Организация Объединённых Наций) и существующее международное право», — заявил заместитель министра иностранных дел Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик.

«Это было бы совершенно невозможно для нас — и не только для нас, но и для подавляющего большинства европейских государств, а также для многих других стран, для которых ООН и международное право являются основой их внешней политики», — добавил норвежский чиновник.

Ранее об отказе заявили президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер Великобритании Кир Стармер. В обеих странах объявили, что у них вызывают сомнения мандат «Совета мира» и возможные противоречия с ООН.

В Польше пока не ответили на приглашение Дональда Трампа, а местный президент Навроцкий запросил консультации с правительством по этому поводу.

В Украине сообщили, что Владимир Зеленский не хочет вступать в «Совет мира» из-за приглашения туда Беларуси и России.

Отказ Франции вызвал раздражение президента США, который пригрозил ввести 200-процентные пошлины на вино и шампанское.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко согласился на участие в «Совете мира», оперативно подписав соответствующее решение. При этом он прямо сказал, что Беларусь может оказать лишь малую помощь восстановлению Газы (именно это — главная цель «Совета мира»), но надеется, что создаваемая организация сможет стать площадкой для решения других проблем. Например, это могло бы быть завершение войны в Украине.

При этом он уточнил, что не собирается платить миллиард долларов за участие в организации, создаваемой под патронажем Трампа: “Миллиард нужен, если ты через три года захочешь работать. Но есть еще условие: если будешь хорошо работать, сотрудничать во имя мира, то и без миллиарда можешь дальше работать. Я ориентируюсь на второе”.

Всего приглашение получили 60 стран.