Ещё одна европейская страна закрыла воздушное пространство для американских военных самолётов

Опубликовано: 02.04.2026 16:24 , Обновлено: 02.04.2026

Австрия вслед за рядом других европейских стран закрыла своё воздушное пространство для американских военных самолётов, задействованных в войне с Ираном, сообщает ORF (австрийская общественная телерадиокомпания) со ссылкой на Минобороны страны.

Вена заявила, что такое решение связано с нейтральным статусом страны. Ранее Франция и Италия не пустили американские самолёты, участвующие в войне с Ираном.

Париж запретил американским самолётам с военными грузами летать через свою территорию, о чём сообщил Трамп.

Италия запретила США использовать свою базу Сигонелла на Сицилии, когда туда уже направлялись американские бомбардировщики, сообщает Corriere della Sera.

Испания также закрыла своё воздушное пространство для американских самолётов.