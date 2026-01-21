Ещё несколько стран отказались от приглашения в "Совет мира" Трампа

Опубликовано: 21.01.2026 15:47 , Обновлено: 21.01.2026

Инициатива президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» пока вызвала смешанные отзывы со стороны мировых лидеров. В то время как президент Беларуси Александр Лукашенко с воодушевлением согласился на участие, другие главы государств либо заняли выжидательную позицию, либо отказались.

Вслед за Францией, Великобританией и Канадой ещё одна страна официально отклонила эту инициативу. Решение было объявлено во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Швеция не будет участвовать в инициативе президента США Дональда Трампа, “Совете мира”, исходя из представленного на данный момент текста», — заявил Кристерссон.

По его словам, президент США пока не представил подробностей о том, какие цели преследует «Совет мира», который первоначально предназначался для контроля за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, что Белый дом официально пригласил лидеров 60 стран, в том числе Польшу, Венгрию, Турцию, Россию и Беларусь, принять участие в работе Совета. Реакция стран была разной:

Некоторые страны отреагировали положительно, среди них: Объединённые Арабские Эмираты, Беларусь, Израиль и Казахстан.

Другие отказались от участия в инициативе.

Ещё часть не ответили.

В соседней Польше премьер-министр страны Дональд Туск напомнил, что вступление Варшавы в международную организацию требует согласия Совета министров и ратификации Сеймом.