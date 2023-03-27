🎥 Видео

Опубликовано: 27.03.2023 11:50 , Обновлено: 27.03.2023

В Сети появилось видео, как президент России Владимир Путин указывает чиновнику, насколько близко к нему можно сесть за очень длинным столом.

Видно, как в кабинет заходит Путин и показывает чиновнику пересесть поближе. Тот берет свои документы и дипломат в одну руку, а стул в другую. В какой-то момент мужчина неуверенно останавливается. Но российский президент призывает того сесть поближе, а позже показывает жестом, где можно наконец-то “приземлиться”.

Пользователи пишут, что расслышали в ролике команды: «Еще, еще, достаточно».

Несмотря на то, что Путин разрешил чиновнику сесть поближе, между ними все равно остается достаточно большое расстояние. Как пошутили в Сети, президент РФ «разрешил кому-то пересесть с обычной дистанции 10 метров на 5 метров ближе».

«Судя по всему именно так и становятся «приближенными», — считают комментаторы.

Напомним, длинный стол Путина стал поводом для мемов в начале февраля 2022 года.

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