«Еще, еще... Достаточно» — В сеть попало видео, как Путин усаживает чиновника за свой длинный стол
В Сети появилось видео, как президент России Владимир Путин указывает чиновнику, насколько близко к нему можно сесть за очень длинным столом.
Видно, как в кабинет заходит Путин и показывает чиновнику пересесть поближе. Тот берет свои документы и дипломат в одну руку, а стул в другую. В какой-то момент мужчина неуверенно останавливается. Но российский президент призывает того сесть поближе, а позже показывает жестом, где можно наконец-то “приземлиться”.
Пользователи пишут, что расслышали в ролике команды: «Еще, еще, достаточно».
Несмотря на то, что Путин разрешил чиновнику сесть поближе, между ними все равно остается достаточно большое расстояние. Как пошутили в Сети, президент РФ «разрешил кому-то пересесть с обычной дистанции 10 метров на 5 метров ближе».
«Судя по всему именно так и становятся «приближенными», — считают комментаторы.
Напомним, длинный стол Путина стал поводом для мемов в начале февраля 2022 года.