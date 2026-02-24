ЕС запретил России присылать в Брюссель больше 40 дипломатов

Опубликовано: 24.02.2026 16:20 , Обновлено: 24.02.2026

Европейский союз (ЕС) решил ограничить максимальную численность российских дипломатов в Брюсселе до 40 человек. Об этом объявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Ранее министры иностранных дел Европейского союза не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций против России. Об этом также сообщила Кая Каллас. Произошло же это после того, как Венгрия отказалась поддержать новые санкции в преддверии четвертой годовщины войны России против Украины.

Этот пакет мер был призван послать «мощный сигнал» Москве, как заявляли ранее в Евросоюзе.