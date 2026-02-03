ЕС выделил Литве 6 млрд евро на закупку оружия

Опубликовано: 03.02.2026 08:44 , Обновлено: 03.02.2026

Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение соседней с Беларусью Литве крупного финансирования на оборонные нужды. В ближайшие 4 года Вильнюс получит 6 млрд евро в виде кредита по льготной ставке.

Первый транш поступит во втором квартале 2026 года и составит около 15% от суммы всего кредита.

Еврокомиссар по обороне и космосу, литовский политик Андриус Кубилюс, не раскрыл, пойдут ли такие крупные средства на эксклюзивные вооружения, но перечислил самые распространённые статьи трат.

«Все виды обычного вооружения: начиная с боеприпасов, беспилотников, всех других средств. По сути, здесь нечего подробно перечислять. Мы надеемся, что страны, которые, назовём их прифронтовыми государствами, используют эти средства для разработки совместных оборонных проектов», — заявил Кубилюс.

В свою очередь, министр обороны Литвы Робертас Каунас утверждает, что речь идёт о развитии отдельных дивизий и инфраструктуры.

«… речь идёт о приобретении беспилотных систем, поддержке Украины, развитии оборонной промышленности, и эти деньги будут потрачены по многим направлениям», — поделился министр Каунас.

«Приоритетом является противовоздушная оборона (ПВО). Мы уже в конце года встречались с военными, обсуждали и утверждали определённые стратегические направления. Противовоздушная оборона, несомненно, является приоритетом, и она связана со всем: с воздушными шарами и всем остальным», — прервала министра премьер-министр Инга Ругинене.

При этом Литва планирует часть денег из кредита инвестировать в собственное производство вооружений. Вильнюс полагает, что к концу десятилетия оборонная промышленность Литвы может стать одной из крупнейших отраслей страны.