ЕС всё-таки согласовал выдачу 90 млрд евро для Украины — источник

Опубликовано: 18.03.2026 10:17 , Обновлено: 18.03.2026

Евросоюз всё же смог согласовать выделение 90 млрд евро Украине, которые ранее заблокировала Венгрия. Вопрос был решён окончательно, несмотря на сопротивление Будапешта, утверждают источники Болгарского национального радио.

Впрочем, и Украина в обмен согласилась принять помощь Европейского союза для починки повреждённого российским ударом нефтепровода «Дружба». По нему шли поставки в Венгрию и Словакию. Именно из-за отказа Украины возобновлять поставки Будапешт заявлял, что будет против выделения финансирования.

Украина может восстановить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», повреждённому в результате российской атаки, в течение полутора месяцев, пообещал президент Украины Владимир Зеленский в письме к председателю Европейского совета Антониу Косте и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, опубликованном Советом Европейского союза на своём сайте.

Зеленский назвал безосновательными утверждения о том, что Украина преднамеренно препятствует поставкам нефти по нефтепроводу «Дружба».

«Ремонтные работы по созданию обводного канала близки к завершению. Мы ожидаем, что технические возможности насосной станции «Броды» будут восстановлены примерно через полтора месяца. Это обеспечит полное восстановление работы при условии отсутствия дальнейших атак со стороны России», — написал президент в своём письме.

Таким образом, судя по всему, российская нефть не поступит в Венгрию по трубопроводу до выборов в парламент 12 апреля. Приостановка поставок нефти стала одной из главных тем во время избирательной кампании правящей партии и её лидера премьера Орбана. Он обвинил Киев во вмешательстве в выборы.

В видеоролике, опубликованном в социальных сетях после новостей о соглашении о ремонте трубопровода во вторник, Орбан подтвердил свою позицию, заявив: «Если нет нефти, нет и денег» для Украины.

Однако дипломат, знакомый с позицией Будапешта, намекнул, что перед саммитом в четверг может быть возможность прорыва, учитывая соглашения ЕС (Европейского союза) и президента Украины Владимира Зеленского.