ЕС утвердил 10-й пакет санкций против России

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Опубликовано: 25.02.2023 14:03 , Обновлено: 25.02.2023

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил 25 февваля, что представители ЕС официально приняли 10-й пакет санкций.

“В списке 121 физическое и юридическое лицо, новые существенные ограничения на импорт/экспорт, запрет на российские пропагандистские издания. Мы по-прежнему едины в нашей решимости нанести удар по военной машине России*, - написал в своем твиттере европейский дипломат.

По его словам, в рамках нового списка ограничений также есть те, кто “несет ответственность за депортацию и принудительное усыновление по меньшей мере 6 000 украинских детей”.

“Это явное нарушение международного права, включая Женевскую конвенцию, о чем я говорил вчера в Совете Безопасности ООН”, - заявил Жозеп Боррель.

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Ранее стало известно, что Польша согласилась одобрить, по ее мнению, “слишком мягкие” санкции после соблюдения 6-ти условий. В них входит, в том числе, немедленная разработка и введение санкций против Беларуси.