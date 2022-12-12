ЕС решил назначить "посланника по санкциям" против России

Опубликовано: 12.12.2022 11:57 , Обновлено: 12.12.2022

ЕС намерен назначить "посланника по санкциям", чтобы добиваться более строгого соблюдения своих ограничений в отношении стран, включая Россию, поскольку он надеется помешать людям обойти его меры против России.

Financial Times сообщает, что Дэвиду О’Салливану, бывшему послу ЕС в США, было предложено приступить к работе в новом году. Высокопоставленный чиновник ЕС сообщил газете, что Комиссия ЕС подтвердит назначение во вторник. Он надеется добиться того, чтобы страны, включая Турцию, следовали линии санкций, принятых в отношении тех, кто близок к Путину и российской военной машине.

Тем временем, ЕС пока не согласовал 9-й пакет санкций против России. Там надеются, что он будет одобрен 12 или 13 декабря.

Однако остается неясным, будет ли Венгрия блокировать некоторые решения, прибегая к тому, что дипломаты назвали “дипломатией шантажа” из-за спора о заблокированных фондах Евросоюза, предназначенных для Будапешта.

“В принципе, согласие есть, но в комнате также есть большой слон, - сказал журналистам высокопоставленный дипломат ЕС, имея в виду использование Будапештом своего права вето. - Это разновидность дипломатии шантажа, которую мы предпочли бы не видеть, но так оно и есть”.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал в понедельник, что в Брюсселе начинается совещание министров иностранных дел 27 стран ЕС. И они ещё не согласовали окончательный список санкций.