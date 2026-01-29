ЕС признал Корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией

Опубликовано: 29.01.2026 18:30 , Обновлено: 04.03.2026

В четверг, 29 января, министры иностранных дел стран ЕС (Европейского союза) одобрили решение о признании иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая заявила, что Евросоюз считает, что КСИР участвовал в подавлении протестов с применением масштабного насилия в Иране, в ходе которых погибли тысячи людей.

Совет Европейского союза также объявил о новом пакете санкций против властей Ирана, «связанных с серьезными нарушениями прав человека», а также за то, что он назвал «военной поддержкой агрессивной войны России против Украины».

«Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении еще 15 лиц и шести организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране, в связи с жестоким подавлением мирных протестов, включая применение насилия, произвольные задержания и тактику запугивания со стороны сил безопасности в отношении демонстрантов», — говорится в заявлении.

В число лиц, попавших под санкции, входят:

министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени,

генеральный прокурор Мохаммед Мовахед-Азад

и председательствующая судья Иман Афшари.

Ранее вопрос о введении санкций против КСИР блокировала Франция, которая опасалась, что такой шаг может привести к разрыву дипломатических каналов с Тегераном. Однако вчера Париж объявил о готовности ввести санкции против КСИР и объявить эту организацию «террористической».

Тем временем британская газета The Guardian сообщила, что в Иране начались аресты врачей, которые оказали помощь пострадавшим в ходе протестов. Издание утверждает, что по меньшей мере одному хирургу грозит смертная казнь.

Аресты и смертный приговор являются частью кампании «мести», заявили правозащитные организации, после того как медицинские работники и врачи отказались игнорировать бедственное положение тяжелораненых протестующих, получивших ранения в результате стрельбы или ножевых ранений, и в некоторых случаях даже создавали импровизированные лечебные центры.

В Иране отвергают обвинения в массовых репрессиях и десятках тысяч погибших. В то же время Тегеран на фоне угроз со стороны США пытается укрепить ослабленную прошлогодней войной армию.

Так, иранские военные получили партию из 1000 беспилотников, сообщает иранское информационное агентство Tasnim, уточнив, что беспилотники были поставлены нескольким родам войск.