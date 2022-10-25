ЕС пообещал Украине по 1,5 млрд евро в месяц из 5 необходимых. Кто даст еще?

Опубликовано: 25.10.2022 12:28 , Обновлено: 25.10.2022

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен заявила, что Украине нужно от 3 до 5 миллиардов евро в месяц «только на текущие расходы». И пообещала, что ЕС будет предоставлять по 1,5 млрд евро в месяц «столько времени, сколько потребуется». А кто даст Киеву еще €3,5 млрд?

Как заявила фон дер Ляйен в Берлине на конференции по реконструкции, ЕС готов предоставлять Украине по 1,5 млрд евро в месяц. В таком случае в 2023 году сумма составит около 18 млрд евро.

При этом глава ЕК рассчитывает, что с остальным помогут США, другие страны и международные финансовые организации.

Она также отметила, что в 2022 году ЕС финансирует Украину на 19 миллиардов.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц, открывая конференцию, заявил, что «мы здесь, чтобы поддержать видение будущего нашими украинскими друзьями». «Мирное будущее», отмеченное «благополучием и устойчивостью», добавил он.

«Мы не можем сказать, когда закончится эта война. Но она закончится. И именно взвесив опыт, полученный в нашей истории, мы знаем, что реконструкция всегда возможна и что никогда не рано начинать заниматься ею», — заключил Шольц, подчеркивая, что «сейчас» настало время действовать на этом фронте как международное сообщество.

Ранее Телеграф писал, что Шольц предложил странам ЕС, США и другим союзникам создать план послевоенного восстановления для Украины. Эту инициативу поддержала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Украине нужна перспектива, что она сможет снова экономически расти, как только закончится война. Мы должны решать все это вместе — ЕС, G7 и наши партнеры далеко за их пределами. К этому должны присоединиться международные финансовые институты и ведущие международные организации», — сказано в заявлении.

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