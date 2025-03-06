ЕС отправит в Украину 120 истребителей? В Лондоне раскрыли суть «Небесного щита»

Опубликовано: 06.03.2025 14:55 , Обновлено: 06.03.2025

Группа военных экспертов разработала план создания над Украиной зоны, защищённой от российских ракетных и дроновых атак, силами европейской авиации. Проект, получивший название «Небесный щит» («Sky Shield»), предусмотрел размещение 120 истребителей, которые, не вступая в прямое столкновение с российскими войсками, могли бы обеспечить безопасность неба над Киевом и западной частью Украины.

Как утверждают авторы плана, «Небесный щит» будет действовать под руководством европейских стран и независимо от НАТО, что позволит избежать эскалации конфликта, сообщило The Guardian. Предполагается, что зона охватит три действующие украинские атомные электростанции, а также города Одессу и Львов. При этом линия фронта и восток Украины в зону действия не войдут.

«Небесный щит» мог бы «достичь большего военного, политического и социально-экономического эффекта, чем 10 000 европейских сухопутных войск», — заявили эксперты изданию.

Среди сторонников инициативы — бывший генерал ВВС США и верховный главнокомандующий НАТО в Европе Филип Бридлав, бывший генерал британской армии и заместитель верховного главнокомандующего НАТО в начале прошлого десятилетия сэр Ричард Ширрефф, а также экс-президент Польши Александр Квасьневский.

«Реализация „Небесного щита“ стала бы важным компонентом наращивания усилий Европы, эффективно и действенно гарантируя безопасность Украины», — заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Как стало известно изданию, план «Небесный щит» разработан бывшими планировщиками Королевских ВВС Великобритании в сотрудничестве с Вооружёнными силами Украины. Проект уже представлен министерствам обороны ряда европейских стран, но пока не встретил поддержки со стороны руководства этих стран, опасающихся прямого столкновения с Россией в случае, если истребители стран НАТО окажутся в небе Украины.

Однако разработчики плана утверждают, что риск для пилотов «Небесного щита» невелик, поскольку российская боевая авиация не залетает за линию фронта с начала 2022 года. Фактическое расстояние между европейскими и российскими самолётами, по их оценкам, составит «более 200 км».

Предполагается, что истребители, патрулирующие воздушное пространство Украины, могли бы помочь Киеву перехватывать российские ракеты и беспилотники, которые регулярно атакуют украинские города и объекты инфраструктуры. Это облегчило бы нагрузку на украинскую систему ПВО, которая испытывает нехватку средств перехвата, особенно американских зенитных ракет Patriot, поставки которых зависят от решений Белого дома и сейчас, судя по всему, остановлены.

Так, в среду 5 марта украинские военные сообщили о запуске Россией 181 беспилотника и четырёх ракет. Большинство дронов были сбиты, однако в Одессе погиб один человек, а в области были повреждены объекты инфраструктуры.

Идея создания защищённой от российских атак зоны в небе над Украиной обсуждалась и ранее, но не находила поддержки. Однако в свете последних событий проект «Небесный щит» получил новый импульс.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Ли Рэтклифф сообщил 5 марта, что Соединенные Штаты приостановили обмен разведданными с Украиной.

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