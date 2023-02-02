ЕС отправил в Киев сразу десяток топ-чиновников

Опубликовано: 02.02.2023 09:41 , Обновлено: 02.02.2023

Более десяти высокопоставленных чиновников ЕС прибудут в Киев в четверг, сообщило агентство Reuters. Европейские политики и чиновники намерены объявить в Украине о новой военной, финансовой и политической помощи.

В четверг высокопоставленные члены исполнительной Европейской комиссии ЕС встретятся со своими коллегами в украинском правительстве. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель 27 национальных лидеров ЕС Шарль Мишель встретятся с президентом Владимиром Зеленским.

По задумке организаторов, поездка станет символом полной поддержки ЕС Украины в преддверии годовщины российского вторжения.

В то же время, Евросоюз намерен разрушить надежды Украины на быстрое получение членства, подчеркивая необходимость принятия дополнительных мер по борьбе с коррупцией и не желая принимать в свой состав страну в состоянии войны, крупнейшего вооруженного конфликта в Европе со времен второй мировой войны. Несмотря на большое восхищение сопротивлением Украины и похвалу за шаги по борьбе с коррупцией, ЕС отказывается предложить Киеву быстрый путь к членству.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что хочет, чтобы Украина вступила в Европейский союз через два года, а либеральный бельгийский депутат от ЕС в шутку сказал, что мечтает о том, чтобы это произошло в течение следующих пяти. На самом деле, скорее всего, это займет гораздо больше времени.

“Некоторые, возможно, захотят порассуждать о конце игры, но простая истина заключается в том, что мы еще не достигли его”, - сказал другой чиновник ЕС.