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Опубликовано: 23.03.2026 09:46 , Обновлено: 23.03.2026

ЕС ограничил доступ Венгрии к конфиденциальной информации, а лидеры европейских стран стали встречаться небольшими группами без представителей Будапешта.

Такие действия стали следствием информации о том, что Венгрия активно передавала конфиденциальные данные России, подозревают в ЕС.

В опубликованном в субботу сообщении газеты The Washington Post говорилось, что правительство Орбана поддерживало тесные контакты с Москвой на протяжении всей войны в Украине. Мало того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто использовал перерывы во время встреч с министрами стран ЕС, чтобы звонить своему российскому коллеге Сергею Лаврову и подробно рассказать о содержании встреч.

«Новость о том, что люди Орбана в мельчайших деталях информируют Москву о заседаниях Совета ЕС, никого не должна удивлять, — написал в воскресенье на X премьер-министр Польши Дональд Туск, поддержавший на выборах лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра. -Мы давно подозревали об этом. Именно поэтому я выступаю только в случае крайней необходимости и говорю ровно столько, сколько нужно».

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который часто присутствовал на заседаниях Совета Безопасности ЕС, где также присутствовал Сийярто, заявил изданию POLITICO, что его еще в 2024 году предупреждали о том, что венгерская сторона может передавать информацию России, и что он и его коллеги ограничивали объем информации, которой они делились во время его присутствия.

Со своей стороны, Сийярто отверг сообщение The Washington Post и обвинил СМИ в распространении «теорий заговора, которые нелепее всего, что мы видели раньше».