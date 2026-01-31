ЕС обсуждает полный запрет на поставки российской нефти морем

Опубликовано: 31.01.2026 09:20 , Обновлено: 31.01.2026

Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность ужесточения санкций в отношении российской нефти. Вместо действующего потолка цен на российскую нефть там обсуждают полный запрет на морские перевозки.

По словам источников, знакомых с ходом обсуждений, если этот шаг будет поддержан государствами-членами, европейским компаниям будет запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти.

Полный запрет значительно ужесточит ограничения, введенные в отношении российской нефти, и упростит обеспечение соблюдения санкций, — заявили источники, говорившие на условиях анонимности, чтобы обсудить частные обсуждения, передает Bloomberg.

Ранее ЕС снизил потолок цен на российскую нефть с $47,6 до $44,1. В сентябре 2025 года лимит был изменён с $60 до $47,6 за баррель, а с 1 февраля 2026 года он составит уже $44,1.