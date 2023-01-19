ЕС избавится от энергоресурсов РФ до конца года — Боррель

Опубликовано: 19.01.2023 16:24 , Обновлено: 13.11.2024

Все страны Евросоюза, кроме одной, избавятся от энергоресурсов из России до конца 2023 года. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 19 января.

«К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам», — сказал он.

Европейский чиновник полагает, что экономика России с помощью санкционного давления «заплатит высокую цену» за вторжение в Украину.

Ранее стало известно, что европейские страны почти полностью заполнили своих газовые хранилища, поэтому увеличили закачку в Украине для хранения.

К слову, цена на газ в Европе 16 января упала ниже $650 за тысячу кубометров впервые с 6 сентября 2021 года. Это произошло впервые более чем за 16 месяцев.