ЕС и НАТО скоро официально призовут РФ вывести войска из Украины — Politico

Опубликовано: 15.12.2022 10:40 , Обновлено: 15.12.2022

ЕС и НАТО вскоре официально выступят с призывом к России прекратить войну и вывести войска из Украины. А также пообещают Киеву «полную поддержку». Об этом сообщило издание Politico.

В почти окончательном варианте проекта ЕС и НАТО призывают Россию «немедленно прекратить эту войну и уйти из Украины» и вновь заявляют о своей «непоколебимой и постоянной поддержке ее независимости».

ЕС и НАТО также договорились «полностью поддерживать неотъемлемое право Украины на самооборону и выбирать свою судьбу». И они говорят, что «жестокая война России» «усугубила продовольственный и энергетический кризис, затронувший миллиарды людей по всему миру».

По словам дипломатов, с которыми общалось издание, декларация находилась в разработке более года, но задержалась из-за напряженности в отношениях между Турцией и Кипром.

Кроме того, по словам одного из дипломатов, в документе есть раздел, посвященный Китаю.

«Мы живем в эпоху растущей стратегической конкуренции. Растущая напористость и политика Китая создают проблемы, которые нам необходимо решить», — сказано отдельным пунктом.

Теперь появилась ее окончательная версия, и ожидается, что она будет представлена в ближайшее время, возможно, в понедельник или вторник (19-20 декабря). Еще один вариант — в начале 2023 года.

Как пишет Politico, текст документа «в целом ничем не примечательный». А новость в том, что он будет принят официально.